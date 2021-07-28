Врач Поздняков перечислил наиболее подверженных тромбозу при COVID-19 людей

Москва, 28 июля. Люди, имеющие генетическую предрасположенность к тромбозу, наиболее подвержены этому заболеванию при COVID-19. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Медик подчеркнул, что это достаточно распространенная болезнь, поэтому следует больше внимания уделять состоянию сосудов. Поздняков объяснил, что одна из наиболее благоприятных для размножения коронавируса клеток — это эндотелий, который выстилает внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. При поражении он теряет эластичность, после чего кровоток осложняется.

Тромбозу также подвержены женщины, которые принимают гормональные противозачаточные и контрацептивные препараты. Поздняков сетовал, что после прививки препаратом «Спутник V» не было зарегистрировано случаев тромбообразования.

Вице-премьер Словакии Игорь Матович ранее прошел вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Политик отметил, что никаких побочных эффектов или ухудшения состояния он не ощущает.