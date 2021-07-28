«Вектор» оценил сроки окончания пандемии COVID-19

Москва, 28 июля. Пандемия коронавируса может продолжиться в 2022 году. Такой прогноз составил руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

На сроки окончания пандемии COVID-19 влияет вакцинация. Если будут сохраняться нынешние низкие темпы иммунизации населения, то человечество продолжит бороться с инфекцией и в следующем году, передает РИА Новости.

«Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее», — отметил руководитель «Вектора».

Недостаточно высокие темпы вакцинации в России подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Иммунизация и получение прививки определенным количеством граждан позволят справиться с этой инфекцией.