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Минфин России выступил с инициативой продавать конфискованное роскошное жилье
Общество
Минфин России выступил с инициативой продавать конфискованное роскошное жилье
pixabay.com  /  Schluesseldienst

Москва, 28 июля. Конфискованное по решению суда жилье может появиться в продаже на российском рынке. Соответствующий законопроект разрабатывают в Минфине России.

Причиной такого решения является невыгодное содержание подобного вида недвижимости государством. Ведомство предлагает выставлять на продажу не только жилые помещения, изъятые по решению суда, но и муниципальные субъекты, признанные бесхозными, передают «Известия«.

Кроме того, законопроект подразумевает добавление выморочной недвижимости в жилищный фонд социального использования. Граждане смогут приобрести ее по договору социального найма.

Минфин также планирует регулярно тестировать, насколько доходы и расходы бюджета чувствительны к экономическим шокам. Такая система позволит оценить прочность экономической системы и поможет сформировать примерные планы действий в кризисных ситуациях заранее.

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