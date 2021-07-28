Климатолог Кокорин рассказал, что будет в случае глобального потепления

Москва, 28 июля. В случае глобального потепления Санкт-Петербург и Архангельск будут подтоплены. Об этом предупредил климатолог Алексей Кокорин.

Высокие температуры воздуха могут повлиять на повышение уровня воды в океане. Такое явление способно вызвать затопление Санкт-Петербурга и Архангельска, передает URA.RU.

«По худшим оценкам, подъем может быть три–пять метров. Тогда это будет проблема многих. И для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска. Как мы сохраним историческое наследие», — заявил Кокорин.

Подобное природное явление уже дало о себе знать на территории Турции. В нескольких районах провинции Ризе реки вышли из берегов. Вода заблокировала автомобильные дороги и затопила цокольные этажи зданий.