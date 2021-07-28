Теннисистки Кудерметова и Веснина прошли в 1/2 финала олимпийского турнира

Токио, 28 июля. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина завоевали путевку в полуфинал Олимпиады в Токио в парном разряде.

Право на выход в 1/2 финала соревнований Кудерметова и Веснина заработали после разгромной победы над представительницами сборной Украины Надеждой и Людмилой Киченок (6:2, 6:1). Матч теннисисток продолжался на протяжении одного часа.

Тем временем российский пловец Климент Колесников также поборется за медали в финале стометровки вольным стилем на Олимпийских играх. В полуфинальном заплыве представитель сборной России продемонстрировал лучший результат среди других спортсменов и установил рекорд Европы.