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Теннисистки Кудерметова и Веснина прошли в 1/2 финала олимпийского турнира
Спорт
Теннисистки Кудерметова и Веснина прошли в 1/2 финала олимпийского турнира
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Токио, 28 июля. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина завоевали путевку в полуфинал Олимпиады в Токио в парном разряде.

Право на выход в 1/2 финала соревнований Кудерметова и Веснина заработали после разгромной победы над представительницами сборной Украины Надеждой и Людмилой Киченок (6:2, 6:1). Матч теннисисток продолжался на протяжении одного часа.

Тем временем российский пловец Климент Колесников также поборется за медали в финале стометровки вольным стилем на Олимпийских играх. В полуфинальном заплыве представитель сборной России продемонстрировал лучший результат среди других спортсменов и установил рекорд Европы.

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Елена Веснина токио олимпиада сборная россии вероника кудерметова
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