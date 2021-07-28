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РЖД может поднять тариф для грузов из Белоруссии
Общество
РЖД может поднять тариф для грузов из Белоруссии
pixabay.com

Москва, 28 июля. Руководство РЖД может поднять на обсуждение вопрос повышения тарифов для грузов из Белоруссии. Об этом рассказал глава Института исследования проблем ж/д транспорта Павел Иванкин.

По его словам, раньше РЖД делала скидки белорусам, однако в связи с ситуацией, когда Прибалтика оказалась для них закрыта, в компании могут поднять вопрос о повышении тарифов ввиду полумонопольного положения. Предположительно, скидку могут убрать уже с 2022 года.

Иванкин также отметил, что Белоруссия будет вынуждена воспользоваться мощностями, которые расположены в Санкт-Петербурге, поэтому ситуация, по его мнению, будет развиваться в этом ключе с определенной степенью.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил о поддержке РЖД дополнительными субсидиями. Господдержку получат перевозки по льготным тарифам на перевозку рыбы с Дальнего Востока.

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