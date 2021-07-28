Издание Politico объяснило нежелание Белого дома вводить санкции против Путина

Вашингтон, 28 июля. Администрация президента США Джо Байдена избегает введения санкций против президента РФ Владимира Путина и его ближнего круга. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Журналисты издания отмечают, что Белый дом такие действия объясняет неуверенностью в достижении ощутимых результатов подобных санкций. По мнению высших должностных лиц администрации Байдена, санкции против россиян только усилят их зависимость от государства. В качестве примера называются подобные санкции, наложенные при Бараке Обаме и Дональде Трампе.

Также в Вашингтоне опасаются, что чрезмерно жесткие меры приведут к кризису в России, добавляет Politico. В Белом доме помнят о «хаосе эры после холодной войны» и опасаются, что при его повторении российское ядерное оружие «может попасть в ненадежные руки».

Соединенные Штаты также будут продолжать вводить ограничительные меры против руководства Белоруссии. Об этом ранее рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.