Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 06:50
06:49
Общество
Врач Поздняков перечислил наиболее подверженных тромбозу при COVID-19 людей
06:44
Спорт
Пловцы сборной России завоевали первую серебряную медаль дня на Олимпиаде
06:32
Общество
«Вектор» оценил сроки окончания пандемии COVID-19
06:31
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание «Лады» в Приморском районе Петербурга
06:20
Спорт
Теннисистки Кудерметова и Веснина прошли в 1/2 финала олимпийского турнира
06:18
Общество
Минфин России выступил с инициативой продавать конфискованное роскошное жилье
06:16
Общество
Климатолог Кокорин рассказал, что будет в случае глобального потепления
06:14
Политика
Издание Politico объяснило нежелание Белого дома вводить санкции против Путина
06:14
Общество
РЖД может поднять тариф для грузов из Белоруссии
06:12
Происшествия
Более 15 человек стали жертвами страшной аварии в Индии
Все новости

Издание Politico объяснило нежелание Белого дома вводить санкции против Путина
Политика
Издание Politico объяснило нежелание Белого дома вводить санкции против Путина
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 28 июля. Администрация президента США Джо Байдена избегает введения санкций против президента РФ Владимира Путина и его ближнего круга. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Журналисты издания отмечают, что Белый дом такие действия объясняет неуверенностью в достижении ощутимых результатов подобных санкций. По мнению высших должностных лиц администрации Байдена, санкции против россиян только усилят их зависимость от государства. В качестве примера называются подобные санкции, наложенные при Бараке Обаме и Дональде Трампе.

Также в Вашингтоне опасаются, что чрезмерно жесткие меры приведут к кризису в России, добавляет Politico. В Белом доме помнят о «хаосе эры после холодной войны» и опасаются, что при его повторении российское ядерное оружие «может попасть в ненадежные руки».

Соединенные Штаты также будут продолжать вводить ограничительные меры против руководства Белоруссии. Об этом ранее рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Издание Politico объяснило нежелание Белого дома вводить санкции против Путина
Владимир Путин санкции сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru