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Российский «УАЗ-Хантер» стал хитом в Японии

  /   Обновлено: 28 июля 2021 06:27
Экономика
Российский «УАЗ-Хантер» стал хитом в Японии
Pr Scr youtube.com

Токио, 28 июля. Жителям Японии приходится оформлять предзаказ на российский автомобиль «УАЗ-Хантер» из-за повышенного спроса, сообщает Yahoo News Japan.

Автор японского издания обратил внимание на «новейший российский неприхотливый внедорожник». «УАЗ-Хантер» в последнее время пользуется невероятной популярностью.

«Хантер» создавали на основе небольшого военного автомобиля, разработанного в советское время. Авто может выдерживать экстремальные нагрузки во время движения по пересеченной местности и обладает высокой надежностью для преодоления плохих дорог. Помимо этого, у «Хантера» очень прочная рамная конструкция, позволяющая продолжить движение даже после столкновения с большим животным или камнем.

В Японию начали поставлять российский автомобиль примерно три года назад. В последнее время спрос на авто сильно вырос в связи с бумом активного отдыха и старых автомобилей. Популярность настолько высокая, что даже приходится оформлять предзаказы. Автор японского издания подчеркивает, что «подержанные машины разбирают так быстро, что их стоимость не падает».

Ранее ресурс Yahoo News Japan опубликовал статью о новом представительском лимузине для президента России и высших российских официальных лиц Aurus Senat. Японские эксперты удивились тому факту, что представительские лимузины Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600 с 2019 года есть в свободной продаже. К автомобилям Aurus проявляет интерес Китай, их планируют экспортировать на Ближний Восток. Японские СМИ изобилуют яркими и красочными фотографиями лимузина, демонстрирующими привлекательный экстерьер и шикарный интерьер лимузина.

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