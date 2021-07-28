Легендарный футболист Линекер назвал ОКР самым успешным комитетом в истории ОИ

Токио, 28 июля. Олимпийский комитет России (ОКР) является самым успешным комитетом в истории Игр. Такое заявление сделал легендарный экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер в соцсети.

Для сборной России четвертый соревновательный день стал одним из успешных. По его итогам, РФ находится на четвертой строчке общего медального зачета, имея в активе семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовых медалей. Заслуги ОКР также высоко оценил Линекер.

«Олимпийский комитет России, безусловно, уже является самым успешным комитетом в истории Олимпиады», — передает RT слова легенды английского футбола.

На днях глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что среди отечественных атлетов на Играх в Токио нет заразившихся коронавирусом. Суммарно на Олимпийских играх тест на COVID-19 показал положительный результат у 91 человека.