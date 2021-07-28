Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 06:50
06:44
Спорт
Пловцы сборной России завоевали первую серебряную медаль дня на Олимпиаде
06:32
Общество
«Вектор» оценил сроки окончания пандемии COVID-19
06:31
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание «Лады» в Приморском районе Петербурга
06:20
Спорт
Теннисистки Кудерметова и Веснина прошли в 1/2 финала олимпийского турнира
06:18
Общество
Минфин России выступил с инициативой продавать конфискованное роскошное жилье
06:16
Общество
Климатолог Кокорин рассказал, что будет в случае глобального потепления
06:14
Политика
Издание Politico объяснило нежелание Белого дома вводить санкции против Путина
06:14
Общество
РЖД может поднять тариф для грузов из Белоруссии
06:12
Происшествия
Более 15 человек стали жертвами страшной аварии в Индии
06:07
Экономика
Российский «УАЗ-Хантер» стал хитом в Японии
Все новости

РФС показал дебютный день работы Карпина на посту тренера сборной России

  /   Обновлено: 28 июля 2021 06:01
Спорт
РФС показал дебютный день работы Карпина на посту тренера сборной России
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Москва, 28 июля. Российская национальная команда опубликовала видео с первым днем работы Валерия Карпина в амплуа главного тренера сборной. Ролик опубликован на платформе YouTube.

Видео длится чуть больше двух минут. В нем можно увидеть, как Карпин подписывает соглашение с Российским футбольным союзом (РФС), общается с журналистами и в футболке наставника национальной команды участвует в фотосессии на московском стадионе «Лужники».

Официальное заявление о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера российской сборной появилось 23 июля. Соглашение с РФС рассчитано до 31 декабря этого года. Специалист будет возглавлять национальную команду, параллельно тренируя футбольный клуб «Ростов», пишет RT.

Карпин уже успел заявить, что российские футболисты получат место в сборной исходя из своей физической формы. Новый наставник сразу предупредил, что в национальной команде ни у кого не будет «забронированного места».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / РФС показал дебютный день работы Карпина на посту тренера сборной России
футбол Валерий Карпин рфс сборная россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru