РФС показал дебютный день работы Карпина на посту тренера сборной России

Москва, 28 июля. Российская национальная команда опубликовала видео с первым днем работы Валерия Карпина в амплуа главного тренера сборной. Ролик опубликован на платформе YouTube.

Видео длится чуть больше двух минут. В нем можно увидеть, как Карпин подписывает соглашение с Российским футбольным союзом (РФС), общается с журналистами и в футболке наставника национальной команды участвует в фотосессии на московском стадионе «Лужники».

Официальное заявление о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера российской сборной появилось 23 июля. Соглашение с РФС рассчитано до 31 декабря этого года. Специалист будет возглавлять национальную команду, параллельно тренируя футбольный клуб «Ростов», пишет RT.

Карпин уже успел заявить, что российские футболисты получат место в сборной исходя из своей физической формы. Новый наставник сразу предупредил, что в национальной команде ни у кого не будет «забронированного места».