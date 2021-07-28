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Китай призывает Россию объединиться, чтобы дать отпор США в космосе
Наука
Китай призывает Россию объединиться, чтобы дать отпор США в космосе
Федеральное агентство новостей

, 28 июля. США не имеют права оккупировать космос, КНР и Россия должны действовать, чтобы дать отпор Вашингтону, пишет китайская газета «Хуаньцю шибао».

Издание из КНР заинтересовали новости о том, что США совместно с Великобританией готовятся к созданию нового радарного комплекса под названием «Усовершенствованные радарные средства для глубокого космоса» (DARC). Ожидается, что установленные на территории Британии невероятных размеров радары при помощи космических спутников смогут обнаруживать цель размером с футбольный мяч в дальнем космосе на расстоянии 36 тысяч километров. Чиновники из Соединенных Штатов и Британии уверяют, что все это делается для «безопасности» космоса.

«Чтобы эта причина казалась более обоснованной, они обвинили КНР и РФ в проведении в космосе «безответственных и безрассудных» испытаний оружия против спутников», — обращает внимание китайское издание.

По мнению автора, эти действия могут еще сильнее изменить направление глобального военного соперничества. Китай и Россия, подчеркивается в тексте, должны «решительно противостоять вовлечению Америкой космического пространства в военное противостояние крупных держав и сопротивляться созданию DARC США и их союзниками».

Судя по комментариям на сайте издания, читатели согласны с мнением автора. В частности, пользователь под ником WfDYvP обратился к США с предупреждением. По его словам, ни Москва, ни Пекин не позволят Вашингтону главенствовать в космосе.

«Если вы начнете войну против Китая и России, то вы и на суше, и на море понесете огромные потери», — заметил пользователь.

Еще один читатель выразил мнение, что «Вашингтон слишком амбициозен и хочет доминировать в мире», поэтому юзер предлагает всему миру «наложить на него санкции».

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что Пентагон пугает американскую общественность «российской угрозой» в космосе, чтобы увеличить военный бюджет. Американские военные идут на любые ухищрения, чтобы получить бюджетные деньги на разработку и производство новых вооружений и боевых платформ. При этом США по милитаризации космоса опережают все страны, подчеркнул эксперт.

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