Более 20 авиарейсов в Японии отменили из-за обрушившегося тайфуна «Непартак»

Сэндай, 28 июля. Минимум 22 внутренних авиарейса отменили в Японии из-за тайфуна «Непартак», обрушившегося на северо-восточное побережье страны. Такие данные привели в аэропорте Сэндай.

Японское метеорологическое управление сообщило, что это первый случай, когда тропический шторм преодолевает территорию государства со стороны префектуры Мияги. В центральной части скорость ветра на данный момент составляет 20 м/с, а в порывах может развиваться до 30 м/с.

Метеорологи отмечают, что на северо-восточные регионы в течение суток выпадет порядка 100 мм осадков. По этой причине имеется риск схода оползней и повышения уровня воды в реках и водоемах, пишет RT.

Тем временем «Непартак» «переключится» с Японского моря на Сахалинскую область уже в конце рабочей недели. В связи с этим в регионе прогнозируются первые за весь июль дожди с грозами и спад температуры.