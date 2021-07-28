Жители России смогут зарегистрировать брак на дому и в медучреждениях

Москва, 28 июля. Сотрудники ЗАГСа смогут оформлять договоры о бракосочетании на дому или в медучреждениях. Соответствующий закон подписало Министерство юстиции России.

Изменения коснутся Административных регламентов по регистрации актов гражданского состояния. Граждане страны смогут узаконить отношения при особых обстоятельствах. Для этого им нужно будет подать соответствующее заявление, сообщается на портале правовой информации.

Возможная длительность проведения мероприятия равняется 150 минутам. В этот показатель входит затрата времени специалиста на путь до места заключения брака.

Необычные условия для официальной регистрации отношений также создали в петербургских дворцах бракосочетания. Гостям и жителям города представится возможность пожениться ночью. На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом изменения ввели и в московских ЗАГСах — предварительная запись отменена, передает RT.