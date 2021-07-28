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Происшествия
Более 15 человек стали жертвами страшной аварии в Индии
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Более 15 человек стали жертвами страшной аварии в Индии
Происшествия
Более 15 человек стали жертвами страшной аварии в Индии
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Нью-Дели, 28 июля. Минимум 18 человек погибли из-за столкновения автобуса и грузовика в городе Барабанки на севере Индии. Об этом сообщила местная газета со ссылкой на правоохранителей.

Известно, что автокатастрофа произошла в ночь на среду. По предварительным данным, происшествие унесло жизни 18 человек и 19 пассажиров доставлены в ближайшую больницу.

Издание уточняет, что экстренные службы в настоящее время занимаются вызволением еще нескольких человек, которые застряли под автобусом. По предварительным данным, незадолго до аварии водитель сказал, что в транспортном средстве неисправна полуось. После того, как транспорт остановился, в него на большой скорости врезался грузовик.

Ранее в Астраханской области произошла страшная авария, которая унесла жизни четырех человек. Столкновение произошло между КамАЗом и легковым автомобилем.

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