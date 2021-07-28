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Мишустин пообещал помочь Амурскому судостроительному заводу с финансированием
Общество
Мишустин пообещал помочь Амурскому судостроительному заводу с финансированием
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Комсомольск-на-Амуре, 28 июля. Федеральные министерства и местные власти займутся разработкой мер по поддержке Амурского судостроительного завода. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он посетил Комсомольск-на-Амуре и предприятие, построенное в 1936 году. Мишустин напомнил о докапитализации завода в 4 миллиарда рублей и реконструировании долгов размером в 2 миллиарда рублей.

«Мы понимаем, что нужно, конечно, смотреть в том числе на вашу финансовую ситуацию. И я попрошу министра финансов вместе с министром промышленности, с участием губернатора посмотреть, что можно еще будет сделать», — заявил Мишустин.

Финансирование необходимо для строительства нового дока и гидротехнического узла, которые будут использоваться для транспортировки построенных судов. Бюджет проекта оценивается в 14,7 миллиарда рублей.

Михаил Мишустин ранее заявил о начале субсидирования издержек РЖД, которые могут появиться из-за льготных тарифов на перевозку рыбы с Дальнего Востока. Министр посетил южнокурильский остров Итуруп и местные медицинские учреждения.

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