Спиленное без согласования дерево может грозить дачникам штрафом

Москва, 28 июля. Расположенные на участке деревья могут породить правовую дилемму. Если его спилить без согласования с администрацией поселка, дачник может получить штраф.

Перед спиливанием даже больного дерева нужно согласовать процесс с администрацией и уточнить, не относится ли оно к категории ценных. Если участок примыкает к лесному фонду, то за разрешением нужно обратиться к лесничеству, объяснил юрист Алексей Петропольский в беседе с агентством «Прайм».

«Размер штрафа за вырубку деревьев без согласования с местными властями варьируется в зависимости от региона», — отметил эксперт.

Если владелец участка вовремя не убрал дерево и оно повредило собственность соседа в результате падения, ответственность ложится на дачника, предупредил Алексей Петропольский.

Некоторые виды деревьев способны навредить дачному участку, так как их корневая система может полностью уничтожить посадки. Среди нежелательных для посадки оказались липа, черемуха, тополь, вяз, ясень и канадский клен.