«Схема не сработала»: почему «Красотка на взводе» с Бекинсейл оказалась провальной

Лос-Анджелес, 28 июля. Фильмы-боевики с женщинами в главных ролях активно появляются в кинопрокатах. Лента «Красотка на взводе» имела высокий рейтинг ожидания, но он не оправдался.

На фоне толерантных настроений в обществе все чаще появляются фильмы с сильными женщинами, способными победить любого врага. Боевик с Кейт Бекинсейл в главной роли как раз был заявлен одним из таких. Ее героиня Линди хранит тайну, которую не готова раскрывать посторонним. В детстве врачи диагностировали у нее прерывистое взрывное расстройство. И если девушку довести до состояния агрессии, она способна пойти даже на убийство.

Утихомирить нрав смог изобретатель Айвен Манчин, который создал для Линди специальный прибор. Если героиня чувствует приступ гнева, устройство бьет ее током. Постоянное ношение сбруи мешает знакомиться с мужчинами. Но в один день ей удается сходить на свидание с намеком на продолжение. Однако спустя время мужчина найден мертвым. Героиня Бекинсейл решает отомстить за убийство.

Режиссером фильма выступила Таня Уэкслер, которая решила кратко преподнести зрителям предысторию героини и больше времени ее недолгому роману. Зритель ожидал увидеть драки, погони, месть, так как Бекинсейл уже снималась в подобных боевиках. Однако «Красотка на взводе» оказалась менее удачной.

Фильм, по мнению критиков, преподнесли по уже выстроенной схеме — собрать интересных персонажей, добавить драк и погонь. Подобный стиль прослеживается в «Джоне Уике». Но мстительный герой Киану Ривза собрал семь баллов против пяти баллов истории героини Бекинсейл.

«В этот раз схема не сработала. Акцент сделан не на том. Значительная часть хронометража отведена под страдания. Но вот ни одной красивой драки вспомнить не получится», — отметили пользователи Сети.

Более удачным воплощением сильной женщины оказалась «Черная вдова» от Marvel. Кинокомикс уверенно держался в лидерах отечественного кинопроката и смог принести в кассу более 123 миллионов рублей.