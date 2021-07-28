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Автоэксперт объяснил, как противостоять новому виду мошенничества

  /   Обновлено: 28 июля 2021 05:28
Общество
Автоэксперт объяснил, как противостоять новому виду мошенничества
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 июля. «Тотально поврежденные» автомобили из затопленной Европы вскоре могут оказаться на российском рынке, предупреждает автомобильный эксперт Антон Шапарин.

В интервью радио Sputnik эксперт напомнил, что для современного автомобиля, напичканного электроникой, главным врагом является вода. Летом в ряде европейских стран произошли страшные наводнения. В связи с этим мошенники будут выдавать пострадавшие машины за новые.

Вице-президент Национального автомобильного союза Шапарин уточнил, что после стихийных бедствий страховые компании списывают автомобили как тотально поврежденные. После этого на аукционах их за копейки скупают мастера.

«Когда машина начинает хоть как-то работать, ее продают. Такие машины попадают в том числе и в Российскую Федерацию. Купить «утопленника» — это один из главных кошмаров для людей, которые покупают машины из-за рубежа», — отметил автоэксперт.

Автоэксперт объяснил, как противостоять новому виду мошенничества
Global Look Press  / Jochen Tack via www.imago-images/www.imago-images.de

Чтобы избежать этого вида мошенничества, он советует во время осмотра машины обратить особое внимание на работоспособность ее электронных систем. У «утопленников» может выдавать ошибки бортовой компьютер, не работать электронные системы.

Ранее автоэксперт рассказал, какие вредные привычки водителей зимой наносят наибольший вред машине. Самой опасной из них является старт с непрогретым двигателем. Эксперт подчеркивает, что «хотя бы минимальный прогрев необходим каждому, даже самому современному автомобилю, и не только зимой». Еще одной вредной привычкой водителей он назвал резкие старты и торможения.

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мошенничество автомобили
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