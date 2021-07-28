Дзюдоистка из Германии рассказала, почему тренер ударил ее по лицу перед боем на ОИ

Токио, 28 июля. Немецкая дзюдоистка Мартина Трайдос получила несколько ударов по лицу от тренера перед поединком на Олимпиаде. Этот необычный эпизод попал на видео и получил огласку в соцсетях.

Мартина Трайдос пробилась в 1/16 финала турнира, где ей предстояло встретится с оппонентом из Венгрии Софи Езбаш. Перед схваткой тренер немецкой спортсменки необычным образом подбодрил воспитанницу. Однако это не помогло дзюдоистке пройти в следующий раунд, она потерпела поражение. После боя Трайдос объяснила такое поведение наставника.

«Как я уже сказала, это ритуал перед соревнованиями! Мой тренер просто делает то, что я хочу, он меня зажигает!» — отметила Трайдос на своей странице в Instagram.

La reacción del entrenador de Martyna Trajdos hacia ella en los #JuegosOlimpicos de #Tokyo2020



pic.twitter.com/DLgrfEI0rj — Carrusel Deportivo (@carrusel) July 27, 2021

Тем временем стартовал очередной день в программе Олимпийских игр. Россияне Илья Кондратьев и Андрей Потапкин завершили выступление на соревнованиях по академической гребле в двойках и пришли к финишу седьмыми. Однако им удалось занять первую строчку в утешительном финале, пишет RT.