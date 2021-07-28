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Дзюдоистка из Германии рассказала, почему тренер ударил ее по лицу перед боем на ОИ

  /   Обновлено: 28 июля 2021 05:00
Спорт
Дзюдоистка из Германии рассказала, почему тренер ударил ее по лицу перед боем на ОИ
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Токио, 28 июля. Немецкая дзюдоистка Мартина Трайдос получила несколько ударов по лицу от тренера перед поединком на Олимпиаде. Этот необычный эпизод попал на видео и получил огласку в соцсетях.

Мартина Трайдос пробилась в 1/16 финала турнира, где ей предстояло встретится с оппонентом из Венгрии Софи Езбаш. Перед схваткой тренер немецкой спортсменки необычным образом подбодрил воспитанницу. Однако это не помогло дзюдоистке пройти в следующий раунд, она потерпела поражение. После боя Трайдос объяснила такое поведение наставника.

«Как я уже сказала, это ритуал перед соревнованиями! Мой тренер просто делает то, что я хочу, он меня зажигает!» — отметила Трайдос на своей странице в Instagram.

Тем временем стартовал очередной день в программе Олимпийских игр. Россияне Илья Кондратьев и Андрей Потапкин завершили выступление на соревнованиях по академической гребле в двойках и пришли к финишу седьмыми. Однако им удалось занять первую строчку в утешительном финале, пишет RT.

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