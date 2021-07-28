Пловец Колесников пробился в финал стометровки вольным стилем на ОИ в Токио

Токио, 28 июля. Российский пловец Климент Колесников поборется за медали на дистанции 100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

По результатам квалификационного заплыва Колесников получил возможность участвовать в финальном состязании. В полуфинале он показал лучший результат среди других пловцов и установил рекорд Европы.

Еще один россиянин Андрей Минаков не прошел в финал. В полуфинальной стадии он стал пятым.

Во вторник, 27 июля, Колесников завоевал серебряную медаль в плавании на 100 м на спине. Обладателем золотой награды стал его соотечественник Евгений Рылов.