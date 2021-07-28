Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 05:20
05:16
Общество
Автоэксперт объяснил, как противостоять новому виду мошенничества
05:16
Происшествия
Медведь растерзал одного из туристов в Красноярском крае
05:00
Спорт
Дзюдоистка из Германии рассказала, почему тренер ударил ее по лицу перед боем на ОИ
04:53
Спорт
Пловец Колесников пробился в финал стометровки вольным стилем на ОИ в Токио
04:49
Экономика
Цены на кофе в России могут вырасти из-за засухи в Бразилии
04:21
Армия
Комплекс ПВО «Адъютант» сможет имитировать множественную атаку БПЛА
04:20
Общество
Сотрудники Госдепартамента США обнаружили в здании изображение свастики
04:19
Спорт
Российские гребцы Кондратьев и Потапкин пришли к финишу седьмыми на ОИ в Токио
04:18
Общество
Сборная Израиля опробовала на прочность антисекс-кровать в Олимпийской деревне
04:17
Шоу-бизнес
Моргенштерн оказался популярнее и богаче Собчак, Бузовой и Шнурова
Все новости

Пловец Колесников пробился в финал стометровки вольным стилем на ОИ в Токио

  /   Обновлено: 28 июля 2021 05:08
Спорт
Пловец Колесников пробился в финал стометровки вольным стилем на ОИ в Токио
pixabay.com  /  PD

Токио, 28 июля. Российский пловец Климент Колесников поборется за медали на дистанции 100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

По результатам квалификационного заплыва Колесников получил возможность участвовать в финальном состязании. В полуфинале он показал лучший результат среди других пловцов и установил рекорд Европы.

Еще один россиянин Андрей Минаков не прошел в финал. В полуфинальной стадии он стал пятым.

Во вторник, 27 июля, Колесников завоевал серебряную медаль в плавании на 100 м на спине. Обладателем золотой награды стал его соотечественник Евгений Рылов.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Пловец Колесников пробился в финал стометровки вольным стилем на ОИ в Токио
олимпиада колесников плавание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru