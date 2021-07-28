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Медведь растерзал одного из туристов в Красноярском крае
Происшествия
Медведь растерзал одного из туристов в Красноярском крае
vk.com  /  Заповедник «Керженский»

Красноярск, 28 июля. Один человек погиб после нападения медведя на группу туристов в природном парке Ергаки (Красноярский край). Соответствующие данные привели в экстренных службах.

По предварительным данным, туристы приехали из Москвы и решили остановиться на Арданском хребте. Напавший медведь убил одного из путешественников, остальным удалось спастись бегством.

Тем временем на Аляске мужчина неделю отстреливался от преследовавшего его медведя гризли. Оборонявшегося удалось спасти благодаря пролетавшему рядом вертолету береговой охраны.

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