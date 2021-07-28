Цены на кофе в России могут вырасти из-за засухи в Бразилии

Москва, 28 июля. Российские торговые сети начали получать уведомления от поставщиков о подорожании кофе. Цены могут вырасти из-за проблем с урожаем в Бразилии.

Цена на кофе может вырасти на 10-12%. Информацию подтвердили в сетях «Верный» и «Лента». Контрагенты, по информации некоторых компаний, ссылаются на удорожание сырья на 70%, передает «Коммерсантъ».

Одной из причин роста цен на кофе является засуха в Бразилии. Сбор урожая зерен может сократиться почти на 30% к году, сообщил гендиректор ГК Uvenco. Сложностей добавила пандемия COVID-19, из-за которой стало не хватать обслуживающего персонала. Сети кофеен уже готовятся к подорожанию сырья на 40-50% при заключении новых контрактов.

Кофе обладает рядом преимуществ. Напиток полезен не только для печени, но и для сердечно-сосудистой системы. Он предупреждает риск возникновения инфаркта и рака кишечника, способен уменьшить боль после спортивных тренировок.