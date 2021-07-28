Сотрудники Госдепартамента США обнаружили в здании изображение свастики

Вашингтон, 28 июля. «Дизайн» здания Госдепартамента США дополнила нарисованная в лифте свастика. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источник.

Возмутительное изображение обнаружили рядом с офисом спецпредставителя Госдепа по борьбе с антисемитизмом. На фоне этого сотрудники организации на следующий день разослали представителям учреждения заявления, в которых осуждали проявление вандализма.

Автора символики планируют обнаружить при помощи камер наблюдения, охватывающих весь периметр охраняемого здания. К нему будут применены соответствующие меры.

Использование символов также негативно сказалось на владельце американского ресторана, который разместил над общественным местом два флага США. Власти страны посчитали, что подобный поступок был вызван не из чувства патриотизма, а в коммерческих целях.