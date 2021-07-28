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Российские гребцы Кондратьев и Потапкин пришли к финишу седьмыми на ОИ в Токио

  /   Обновлено: 28 июля 2021 04:23
Спорт
Российские гребцы Кондратьев и Потапкин пришли к финишу седьмыми на ОИ в Токио
Global Look Press  /  Daisuke Asauchi/AFLO

Токио, 28 июля. Финальные соревнования по академической гребле в двойках прошли на Олимпиаде в Токио. Россияне Илья Кондратьев и Андрей Потапкин пришли к финишу седьмыми.

Золотые медали в этом виде состязаний завоевали французские гребцы Уго Бушерон и Матье Андродиас. Им удалось установить олимпийский рекорд.

Серебро досталось представителям Нидерландов Мелвину Твеллару и Стефу Брунинку. Бронзовые медали получили китайцы Лю Чжиюй и Чжан Лян.

Россияне выступают на Играх в Токио под нейтральным флагом. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что с этим связан низкий интерес российских болельщиков к Олимпиаде.

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олимпиада гребцы академическая гребля
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