Сборная Израиля опробовала на прочность антисекс-кровать в Олимпийской деревне

Токио, 28 июля. Представители израильской команды на Олимпийских играх в Токио решили испытать на прочность антисекс-кровати. Соответствующий ролик с экспериментом был выложен в TikTok.

Израильские спортсмены решили ответить на часто задаваемые вопросы фанатов, которые были заинтересованы в прочности такого вида кровати. Наглядный эксперимент начал бейсболист Бен Вангер, позже к нему присоединились еще семь представителей команды.

Спортсмены дружно прыгали на мебели, пытаясь сломать ее. Однако конструкция начала сдавать позиции, когда к опыту присоединился девятый человек. Под весом мужчин антисекс-конструкция рухнула.

Кровати были введены с целью предотвращения контакта участников Игр для остановки распространения коронавирусной инфекции, передает RT. Однако двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина отметила, что некоторой категории спортсменов близость перед соревнованиями пойдет на пользу.