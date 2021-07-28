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Шоу-бизнес
Моргенштерн оказался популярнее и богаче Собчак, Бузовой и Шнурова
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Моргенштерн оказался популярнее и богаче Собчак, Бузовой и Шнурова

  /   Обновлено: 28 июля 2021 05:12
Шоу-бизнес
Моргенштерн оказался популярнее и богаче Собчак, Бузовой и Шнурова
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 28 июля. Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в очередной раз возглавил рейтинг самых успешных звезд России по версии Forbes. Спортсмен заработал за год 12 млн долларов.

Российский Forbes опубликовал традиционный рейтинг «50 самых успешных звезд России». По данным издания, Нурмагомедов за прошлый год заработал 12 млн долларов, а в СМИ его имя упоминали 103 389 раз.

На второй строчке расположился рэпер Алишер Моргенштерн. Год назад в рейтинге он занимал лишь 21 место. Бывший лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров , занявшийся телевидением и политикой, удостоился пятой позиции.

Моргенштерн оказался популярнее и богаче Собчак, Бузовой и Шнурова
Агентство городских новостей Москва  / Александр Авилов

Место в рейтинге издания определяется по совокупности нескольких факторов: доход за год, количество упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в Google, а также число подписчиков на YouTube и Instagram.

В первую десятку вошли:

1. Хабиб Нурмагомедов — 12 млн долларов, подписчиков — 29,1 млн;
2. Алишер Моргенштерн — 7,4 млн долларов, подписчиков — 7,7 млн;
3. Ольга Бузова — 3,3 млн долларов, подписчиков — 23,4 млн;
4. Тимати — 10,4 млн долларов, подписчиков — 20,3 млн;
5. Сергей Шнуров — 11 млн долларов, подписчиков — 8,1 млн;
6. Александр Овечкин — 12,2 млн долларов, подписчиков — 1,6 млн;
7. Ксения Собчак — 4,7 млн долларов, подписчиков — 10,5 млн;
8. Баста — 5,3 млн долларов, подписчиков — 8,3 млн;
9. Артем Дзюба — 5 млн долларов, подписчиков — 1,3 млн;
10. Полина Гагарина — 6 млн долларов, подписчиков — 8,9 млн.

Моргенштерн оказался популярнее и богаче Собчак, Бузовой и Шнурова
Global Look Press  / Dmitry Golubovich/Global Look Press

Самый высокий доход за прошлый год — у хоккеиста Александра Овечкина: он заработал 12,2 млн долларов. Чаще всего «светился» в СМИ Нурмагомедов — 103 389. Больше всего запросов в Google зафиксировано у Ольги Бузовой, при этом Моргенштерн обогнал ее в «Яндексе». В соцсетях рэпер также стал самой упоминаемой персоной. Подписчиков в YouTube и Instagram больше всего у Нурмагомедова, который занимает первую строчку общего рейтинга третий год подряд.

Ранее сообщалось, что эксперты подтвердили наличие пропаганды наркотических веществ в клипах Моргенштерна на песни «Розовое вино — 2» и Family. Московский суд 3 июня приговорил певца к административному наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Моргенштерн оказался популярнее и богаче Собчак, Бузовой и Шнурова
собчак forbes рейтинг бузова нурмагомедов моргенштерн
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