Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 05:18
05:16
Общество
Автоэксперт объяснил, как противостоять новому виду мошенничества
05:16
Происшествия
Медведь растерзал одного из туристов в Красноярском крае
05:00
Спорт
Дзюдоистка из Германии рассказала, почему тренер ударил ее по лицу перед боем на ОИ
04:53
Спорт
Пловец Колесников пробился в финал стометровки вольным стилем на ОИ в Токио
04:49
Экономика
Цены на кофе в России могут вырасти из-за засухи в Бразилии
04:21
Армия
Комплекс ПВО «Адъютант» сможет имитировать множественную атаку БПЛА
04:20
Общество
Сотрудники Госдепартамента США обнаружили в здании изображение свастики
04:19
Спорт
Российские гребцы Кондратьев и Потапкин пришли к финишу седьмыми на ОИ в Токио
04:18
Общество
Сборная Израиля опробовала на прочность антисекс-кровать в Олимпийской деревне
04:17
Шоу-бизнес
Моргенштерн оказался популярнее и богаче Собчак, Бузовой и Шнурова
Все новости

США не изменят своего военного присутствия на территории Сирии
Армия
США не изменят своего военного присутствия на территории Сирии
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Вашингтон, 28 июля. Пентагон не собирается сокращать военный контингент на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

Военнослужащие США намерены продолжать поддерживать и консультировать курдские «Силы демократической Сирии» (СДС). Всего в САР останутся примерно 900 солдат и офицеров ВС Соединенных Штатов.

Известно, что в числе военного контингента США в Сирии также будут бойцы «зеленых беретов», которые специализируются на проведении специальных сухопутных операций. По словам представителя Белого дома, именно американская помощь СДС в борьбе с запрещенной на территории России организации ИГ1 привела к успеху, и Пентагон будет продолжать оказывать ее.

Ранее американские граждане оценили действия своей страны в свете вывода войск из Афганистана. Жители США уверены, что Вашингтон абсолютно бездарно тратит огромные средства на военную кампанию в Кабуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / США не изменят своего военного присутствия на территории Сирии
Сирия сдс армия сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru