Вашингтон, 28 июля. Пентагон не собирается сокращать военный контингент на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

Военнослужащие США намерены продолжать поддерживать и консультировать курдские «Силы демократической Сирии» (СДС). Всего в САР останутся примерно 900 солдат и офицеров ВС Соединенных Штатов.

Известно, что в числе военного контингента США в Сирии также будут бойцы «зеленых беретов», которые специализируются на проведении специальных сухопутных операций. По словам представителя Белого дома, именно американская помощь СДС в борьбе с запрещенной на территории России организации ИГ1 привела к успеху, и Пентагон будет продолжать оказывать ее.

Ранее американские граждане оценили действия своей страны в свете вывода войск из Афганистана. Жители США уверены, что Вашингтон абсолютно бездарно тратит огромные средства на военную кампанию в Кабуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.