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Комплекс ПВО «Адъютант» сможет имитировать множественную атаку БПЛА
Армия
Комплекс ПВО «Адъютант» сможет имитировать множественную атаку БПЛА
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Москва, 28 июля. Инженеры Ижевского электромеханического завода «Купол» работают над модификацией мишенного комплекса ПВО «Адъютант», который способен имитировать атаку множества беспилотников.

Планируется, что будет проведена модификация широкого масштаба, в ходе которой два комплекса «Адъютант» будут совмещены в одну систему. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова специалиста проекта «Мишенные комплексы» ИЭМЗ «Купол» Александра Душкина.

Объединение двух ПВО в одну систему позволит увеличить обороноспособность и эффективность в отражении воздушных целей. В апреле 2021 года был завершен цикл государственных испытаний "Адъютанта", идет подготовка к серийному производству.

Ранее ведущий технолог ПАО «Компания «Сухой» (входит в ОАК «Ростех») Антон Мишачев рассказал, что инженеры разрабатывают систему контроля технического состояния Су-57 в режиме реального времени. Установку датчиков начнут производить в 2024 году.

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