Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 05:19
05:16
Общество
Автоэксперт объяснил, как противостоять новому виду мошенничества
05:16
Происшествия
Медведь растерзал одного из туристов в Красноярском крае
05:00
Спорт
Дзюдоистка из Германии рассказала, почему тренер ударил ее по лицу перед боем на ОИ
04:53
Спорт
Пловец Колесников пробился в финал стометровки вольным стилем на ОИ в Токио
04:49
Экономика
Цены на кофе в России могут вырасти из-за засухи в Бразилии
04:21
Армия
Комплекс ПВО «Адъютант» сможет имитировать множественную атаку БПЛА
04:20
Общество
Сотрудники Госдепартамента США обнаружили в здании изображение свастики
04:19
Спорт
Российские гребцы Кондратьев и Потапкин пришли к финишу седьмыми на ОИ в Токио
04:18
Общество
Сборная Израиля опробовала на прочность антисекс-кровать в Олимпийской деревне
04:17
Шоу-бизнес
Моргенштерн оказался популярнее и богаче Собчак, Бузовой и Шнурова
Все новости

«Преклоняюсь перед каждой»: Губерниев признался в любви к российским гимнасткам
Спорт
«Преклоняюсь перед каждой»: Губерниев признался в любви к российским гимнасткам
ТАСС  /  Прокофьев Вячеслав

Токио, 28 июля. Ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу российских гимнасток на Олимпийских играх в Токио.

Копилка сборной России на Олимпиаде пополнилась очередной золотой медалью. Триумфаторами в командном многоборье стали Виктория Листунова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Ангелина Мельникова, пишет RT. Губерниев, который сейчас находится в Токио, не остался в стороне и поздравил команду с победой, назвав ее невероятной, пишет «Чемпионат».

«Преклоняюсь перед каждой из девочек — может, они и не были фаворитами, но пережили такое волнение… За каждую рад отдельно, признаюсь им в любви!» — радостно отметил комментатор.

На данный момент российская команда находится в топ-5 олимпийского медального зачета. На счету спортсменов 18 медалей, семь из которых — золотые. Зрители со всего мира восхищаются триумфом атлетов из России, называя их успех заслуженным.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Преклоняюсь перед каждой»: Губерниев признался в любви к российским гимнасткам
женщины олимпийские игры победа золото токио губерниев олимпиада гимнастика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru