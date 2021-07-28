«Преклоняюсь перед каждой»: Губерниев признался в любви к российским гимнасткам

Токио, 28 июля. Ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу российских гимнасток на Олимпийских играх в Токио.

Копилка сборной России на Олимпиаде пополнилась очередной золотой медалью. Триумфаторами в командном многоборье стали Виктория Листунова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Ангелина Мельникова, пишет RT. Губерниев, который сейчас находится в Токио, не остался в стороне и поздравил команду с победой, назвав ее невероятной, пишет «Чемпионат».

«Преклоняюсь перед каждой из девочек — может, они и не были фаворитами, но пережили такое волнение… За каждую рад отдельно, признаюсь им в любви!» — радостно отметил комментатор.

На данный момент российская команда находится в топ-5 олимпийского медального зачета. На счету спортсменов 18 медалей, семь из которых — золотые. Зрители со всего мира восхищаются триумфом атлетов из России, называя их успех заслуженным.