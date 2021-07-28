Немецкий «Байер» предложил Азмуну пятилетнее соглашение с зарплатой в 2,8 млн евро

Санкт-Петербург, 28 июля. «Байер» предложил иранскому форварду «Зенита» Сердару Азмуну пятилетний контракт с зарплатой в 2,8 млн евро. Такое заявление сделал журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Соглашение Азмуна с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2022 года. Как передал источник, немецкий клуб готов заплатить за трансфер иранца 18 миллионов евро. Сделка, по которой Азмун подпишет с «Байером» контракт на пять лет с зарплатой в 2,8 млн евро, близка к завершению, заявил Скира.

Сердару Азмуну 26 лет, он играет за цвета петербургского клуба с 2019 года. В футболке сине-бело-голубых иранец трижды становился триумфатором чемпионата России и один раз обладателем Кубка России, пишет RT.

Азмун также исключил вероятность перехода в другой российский клуб. Нападающий назвал «Зенит» лучшим клубом страны.