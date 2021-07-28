Украинцам предрекли острый дефицит газа в ближайшие годы

Киев, 28 июля. Жители Украины останутся без газа, а Киеву придется на коленях просить Москву о транзите голубого топлива, заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

Острый дефицит газа будет наблюдаться на Украине, по словам эксперта, после реализации проекта «Северный поток — 2». Серьезные проблемы с голубым топливом у страны возникнут даже при сохранении транзита в объеме 15-20 миллиардов кубометров.

Политолог напомнил, что Киев уже примерно шесть лет покупает «мифический» европейский газ. На самом деле речь идет о российском топливе из транзитной трубы.

«В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не на коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение», — подчеркнул Корнейчук в эфире телеканала NewsOne.

Украинские власти, как отметил политолог, об этом не говорят. Население нагло обманывают.

Экономист Василий Колташов ранее рассказал, при каких обстоятельствах Украина может лишиться транзита российского газа. Это произойдет, по его словам, если украинский президент Владимир Зеленский пойдет войной на Донбасс.