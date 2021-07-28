«Он такой сильный»: иорданец назвал заслуженной победу спортсмена из России на ОИ

Токио, 28 июля. Серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Салех Эль-Шарабати душевно поздравил своего соперника россиянина Максима Храмцова, сообщает арабское издание The New Arab.

На Играх-2020 в Токио россиянин Храмцов обыграл иорданского спортсмена, став обладателем медали в весовой категории до 80 кг. Поединок тхэквондистов закончился со счетом 20:9 в пользу россиянина. Серебряный призер признал превосходство своего соперника и назвал Храмцова «братом», который заслужил золотую медаль.

«Он такой сильный <…> Я много тренировался с ним в Иордании, мы с ним как братья», — приводит перевод слов иорданца «ПолитРоссия».

Автор издания отметил, что для Храмцова это была особенно эмоциональная победа, ведь полгода назад погибла его мать. В одном из интервью российский спортсмен подчеркнул, что не намерен сдаваться, так как его мама хотела увидеть золотую медаль в руках сына.

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