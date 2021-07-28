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В США назвали недостаточным ответ Японии на поездку Мишустина на Курилы
Политика
В США назвали недостаточным ответ Японии на поездку Мишустина на Курилы
government.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Вашингтон, 28 июля. Токио дал скромный ответ после того, как глава Правительства РФ Михаил Мишустин посетил остров Итуруп, на который претендует Япония, пишет американское издание UPI.

Автор United Press International Элизабет Шип напомнила американским читателям ответ японского премьера Кацунобу Като. Он объявил, что решил воздержаться от конкретных комментариев по поводу визита Мишустина на остров в северной части Тихого океана, один из четырех самых южных Курильских островов. Ситуация завершилась тем, что Москва и Токио по очереди вызывали послов друг друга.

Российский премьер посетил рыбоперерабатывающий завод на Итурупе в минувший понедельник. Американская газета The Wall Street Journal сообщала, что российская сторона была готова начать военные учения на острове, вызвав раздражение Токио, где в эти дни проходят летние Олимпийские игры.

Бывший японский премьер Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин пять лет назад достигли договоренности о начале совместной экономической деятельности на четырех курильских островах. Предполагалось, что сделка решит давний территориальный спор двух государств.

«Визит Мишустина мог быть использован как юридическая лазейка в совместном соглашении Токио и Москвы», — приводит перевод издания «ПолитРоссия».

Эксперты уточнили порталу UPI, что визит Мишустина не противоречит соглашению 2016 года. Там основное внимание уделялось экономическому сотрудничеству.

Ранее недовольство Токио из-за визита Мишустина на Курилы прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что глава российского правительства будет посещать те регионы страны, которые посчитает необходимым. Кроме того, посол России в Токио также отверг протест Японии, назвав его неприемлемым.

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