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Глава ВЦИОМ назвал причину невысокого интереса у жителей России к Олимпиаде
Общество
Глава ВЦИОМ назвал причину невысокого интереса у жителей России к Олимпиаде
Global Look Press  /  He Changshan/XinHua

Москва, 28 июля. Интерес россиян к Олимпийским играм снизился. Это связано с выступлениями российских спортсменов в Токио под нейтральным флагом, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Снижение внимания к Олимпиаде, по словам Федорова, фиксируется во всем мире. Люди сейчас думают не о спортивных соревнованиях.

«Дополнительный фактор в нашем случае — невозможность выступать национальной сборной под своим флагом. Это травма, серьезная, она снижает интерес людей к Олимпиаде в Токио», — подчеркнул глава ВЦИОМ в интервью РЕН ТВ.

Федоров надеется, что российские спортсмены смогут выступить на следующих Играх под своим флагом. Это скажется на интересе болельщиков.

Своей версией снижения внимания к Олимпиаде ранее поделился глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Общество, по его словам, в последнее время сконцентрировано на более важном — борьбе за здоровье.

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