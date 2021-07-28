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Пять ошибок в домашнем маникюре могут навредить здоровью ногтей

  /   Обновлено: 28 июля 2021 03:24
Общество
Пять ошибок в домашнем маникюре могут навредить здоровью ногтей
pixabay.com  /  free stock photos from www.picjumbo.com

Москва, 28 июля. Девушки, которые ухаживают за ногтями самостоятельно, часто делают пять основных ошибок. О них рассказали мастера маникюрных салонов.

Многие прибегают к агрессивному скрабированию, что может привести к болезненным ощущениям и кровотечению. Подстриженные «под ноль» ногти могут врастать в кожу, в таких условиях также легко заразиться грибком. Лучше всего оставлять минимум два миллиметра, передает журнал Marie Claire.

Полировка лишает ногтевую пластину защитного слоя, поэтому часто такую процедуру лучше не делать. Продолжительность одного курса использования кремов с мочевиной для мозолей и натоптышей должна составлять не больше двух недель. Некачественные средства для снятия лака с ацетоном делают ногти ломкими и тонкими, поэтому жидкости необходимо выбирать тщательно.

Француженка, которая около двух лет прожила в России, была удивлена, что российские девушки регулярно делают маникюр. Вернувшись на родину, она тоже стала каждый месяц ходить в ногтевую студию.

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