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Пятимесячный младенец попал в реанимацию после лечения матери в Петербурге
Происшествия
Пятимесячный младенец попал в реанимацию после лечения матери в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 28 июля. Молодая девушка решила полечить пятимесячного сына нафтизином для взрослых. Ребенку резко стало плохо, врачи борются за его жизнь в реанимации.

Мальчик часто болеет и много времени проводит в больницах, поэтому 22-летняя мама решила заняться лечением сына сама. Она с четырехмесячного возраста капала ему в нос нафтизин. После очередной такой процедуры пришлось вызвать скорую помощь, так как младенец закатил глаза, побелел, а его руки и ноги стали холодными, передают «Невские новости».

Врачи диагностировали отравление анестезирующими средствами и терапевтическими газами. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Правоохранительные органы выяснили, что мать ребенка не посещала поликлиники и даже не знает номер своего участка.

Жительница Смоленской области ночью в лесу родила дочь и оставила ее под деревом. На следующий день 41-летняя мать троих детей вернулась и закопала ребенка во дворе.

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отравление младенец нафтизин
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