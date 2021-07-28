Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 03:48
03:39
Общество
Самый большой якорь в России появится на выставке в Кронштадте
03:28
Спорт
«Он такой сильный»: иорданец назвал заслуженной победу спортсмена из России на ОИ
03:27
Политика
В США назвали недостаточным ответ Японии на поездку Мишустина на Курилы
03:25
Общество
Глава ВЦИОМ назвал причину невысокого интереса у жителей России к Олимпиаде
03:24
Общество
Пять ошибок в домашнем маникюре могут навредить здоровью ногтей
02:58
Происшествия
Пятимесячный младенец попал в реанимацию после лечения матери в Петербурге
02:58
Общество
Врач Вараева дала советы по питанию переболевшим COVID-19
02:42
Общество
Жителям ряда регионов России спрогнозировали экстремальную жару
02:41
Происшествия
Молодая мать пострадала на детской площадке от рук недовольной петербурженки
02:30
Общество
Экспедиция РГО и Минобороны России пролила свет на трагедию теплохода «Армения»
Все новости

Врач Вараева дала советы по питанию переболевшим COVID-19
Общество
Врач Вараева дала советы по питанию переболевшим COVID-19
pixabay.com

Москва, 28 июля. Разнообразное питание играет важную роль при восстановлении после болезни. Что стоит есть перенесшим COVID-19, рассказала врач Юргита Вараева.

Питание у переболевших COVID-19 должно быть калорийным. Следует включить в рацион продукты с высокой энергетической плотностью и ежедневно съедать не меньше трех-четырех порций молочной продукции, яиц, птицы, мяса и бобовых, передает радио Sputnik.

Разнообразие продуктов позволит насытить организм большим количеством питательных веществ. Нужно уделять внимание сезонным овощам и фруктам. За день должно быть не менее трех основных приемов пищи, последний — за два-четыре часа до сна. Каждая порция должна быть умеренной.

Сезонные фрукты и овощи, а также бобовые помогут не только в восстановлении после COVID-19, но и в жаркую погоду. Жителям стоит обратить внимание на огурцы, которые способны утолить жажду, и свеклу. Овощ обладает сосудорасширяющими свойствами, что важно при высоких температурах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врач Вараева дала советы по питанию переболевшим COVID-19
здоровье диета коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru