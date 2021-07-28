Врач Вараева дала советы по питанию переболевшим COVID-19

Москва, 28 июля. Разнообразное питание играет важную роль при восстановлении после болезни. Что стоит есть перенесшим COVID-19, рассказала врач Юргита Вараева.

Питание у переболевших COVID-19 должно быть калорийным. Следует включить в рацион продукты с высокой энергетической плотностью и ежедневно съедать не меньше трех-четырех порций молочной продукции, яиц, птицы, мяса и бобовых, передает радио Sputnik.

Разнообразие продуктов позволит насытить организм большим количеством питательных веществ. Нужно уделять внимание сезонным овощам и фруктам. За день должно быть не менее трех основных приемов пищи, последний — за два-четыре часа до сна. Каждая порция должна быть умеренной.

Сезонные фрукты и овощи, а также бобовые помогут не только в восстановлении после COVID-19, но и в жаркую погоду. Жителям стоит обратить внимание на огурцы, которые способны утолить жажду, и свеклу. Овощ обладает сосудорасширяющими свойствами, что важно при высоких температурах.