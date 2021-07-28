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Жителям ряда регионов России спрогнозировали экстремальную жару
Общество
Жителям ряда регионов России спрогнозировали экстремальную жару
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Краснодар, 28 июля. Жаркая погода ожидается на Сахалине, Южно-Курильских островах, в Приморье, Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. Температуры повысятся уже в ближайшие дни.

Столбики термометров показывают температуру выше 30 градусов на Сахалине. Теплые воздушные массы дуют со стороны Японского моря. На севере Краснодарского края ожидается до +35 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На Таймыре температура достигает 25-26 градусов. Жара несусветная», — цитирует метеоролога ТАСС.

Сильная жара придет на юг европейской части России. В Краснодарском крае и Крыму ожидается потепление до 36 градусов днем, а в Ростовской области — до +38 градусов, предупредил Вильфанд.

Центр европейской части России накроют дожди. Такая погода продержится до конца июля. Осадков стоит ожидать уже 28 июля. Температура воздуха станет комфортной, отметил метеоролог Роман Вильфанд.

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