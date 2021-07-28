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Молодая мать пострадала на детской площадке от рук недовольной петербурженки
Происшествия
Молодая мать пострадала на детской площадке от рук недовольной петербурженки
Пресс-служба Калининского района

Санкт-Петербург, 28 июля. Две женщины подрались на детской площадке из-за «неправильно» припаркованной коляски. Инцидент закончился в отделении полиции снятием побоев.

Жительница Санкт-Петербурга возмутилась коляской, стоящей на газоне во дворе дома, и попыталась ее убрать. Хозяйка транспортного средства вмешалась в происходящее, но получила удар, что и стало причиной драки.

«Я побежала со словами: «Что вы делаете!» — за что получила толчок рукой в мое плечо и полную физическую атаку от этой женщины. Я ответила силой этой даме. Началась потасовка, которая закончилась потерей ногтя на мизинце левой руки, порванным полностью платьем, царапинами и ссадинами с моей стороны», — рассказала женщина в соцсетях.

Недовольная женщина оскорбляла владелицу коляски и угрожала. Обе участницы драки написали заявление в полицию, молодая мама сняла побои.

Другая мама из Санкт-Петербурга ранее попыталась выгнать из двора детей-аутистов. Происходящее записали на видео, история стала резонансной и спровоцировала всплеск пожертвований в центр «Какая разница», передает «Взгляд».

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