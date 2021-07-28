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Экспедиция РГО и Минобороны России пролила свет на трагедию теплохода «Армения»
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Экспедиция РГО и Минобороны России пролила свет на трагедию теплохода «Армения»
Общество
Экспедиция РГО и Минобороны России пролила свет на трагедию теплохода «Армения»
Федеральное агентство новостей

Симферополь, 28 июля. Благодаря совместной экспедиция Русского географического общества и Министерства обороны России стали известны новые подробности экипажа санитарного теплохода «Армения».

Официальная версия гласит, что силы авиации Люфтваффе потопили водный транспорт в 1941 году неподалеку от берегов Ялты, на полуострове Крым. Архивы утверждают, что «Армения» полностью затонула за четыре минуты.

Совместная экспедиция установила, что по правому борту все спасательные шлюпки отсутствовали, что ставит под сомнение официальную версию гибели теплохода. Также на корабле были обрублены канаты, а погрузочные люки были открыты. Совокупность этих факторов говорит о том, что команда теплохода пыталась спастись любыми средствами.

Подводная экспедиция из Тулы начнет изучать в Крыму место крушения трехмачтового двухпалубного парусного линейного корабля 1-го ранга «Святой Благоверный князь Александр Невский». Историки в пятнадцатый раз направятся к месту крушения.

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Армения крым санитарный теплоход
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