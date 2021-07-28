Истребитель Су-57 получит датчики контроля технического состояния самолета

Москва, 28 июля. Российские технологи разрабатывают систему контроля технического состояния воздушного судна в режиме реального времени. Установку датчиков начнут производить в 2024 году.

Технологию разрабатывали для тяжелого истребителя пятого поколения Су-57, рассказал ведущий технолог ПАО «Компания «Сухой» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») Антон Мишачев в рамках МАКС-2021. Именно на этом авиасалоне впервые представили самолет, передает ТАСС.

«В 2022 году мы планируем летные испытания на опытном изделии Су-57, а в 2024 году мы планируем установить систему уже на серийное изделие. Мы прорабатывали ее для истребителя Су-57, но данная система может быть принята для любого самолета», — объяснил Мишачев.

Оптоволоконные датчики будут собирать информацию в течение всего жизненного цикла истребителя. Это позволит оценить состояние машины и спрогнозировать ее выход из строя.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов объяснил, что самолет ориентирован на страны Африки, на Индию, на Вьетнам. Самолет с инновационным компьютерным ассистентом уже имеет высокий спрос.

Однодвигательный легкий истребитель стал главной премьерой МАКС-2021. Глава Ростеха Сергей Чемезов рассказывал, что стоимость Су-57 составит 25–30 млн долларов, передает «Взгляд».