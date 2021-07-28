Звезда «Папиных дочек» стала мамой для киргизской девочки, попавшей в беду

Москва, 28 июля. Звезда «Папиных дочек», актриса Ольга Волкова, решила помочь девушке из Киргизии, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации.

В YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» артистка рассказала, как в ее квартире появилась еще одна жительница, которая позже почти стала ей дочерью.

«Я, условно говоря, два года назад удочерила киргизскую девочку, которая работает в парикмахерской. Я знала, что бедствует, снимает какие-то углы. У меня была свободная комната и я позвала ее жить к себе», — вспомнила она.

Спустя некоторое время Волкова прописала девушку в своей квартире. А когда у той родилась дочка, актриса назвала ее своей внучкой, в которой теперь души не чает.

Артистка отметила, что киргизская девушка отличается европейским менталитетом, и она очень привязалась к Айжамал. Сейчас девушка вместе с супругом и дочерью снимает квартиру. Однако с актрисой она до сих пор тесно общается, называя ее мамой.

У Волковой есть двое родных детей. Старшая дочь Екатерина родилась во время первого брака. После развода актриса проживала с народным артистом РСФСР Николаем Волковым, который стал отцом их сына Ивана.

Ранее в интервью 82-летняя Волкова призналась, что уже купила место на кладбище, а также оставила распоряжение скорбящим. Одним из условий артистки является хорошее настроение скорбящих по ней гостей траурной церемонии. Артистка мечтает, чтобы все желающие проводить ее в последний путь смеялись и веселились.

Супруг актрисы, художник Владимир Ховралев скончался в 2015 году. С ним Ольга Владимировна прожила вместе более 30 лет.