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Ушел из жизни один из основателей группы Slipknot Джои Джордисон

  /   Обновлено: 28 июля 2021 01:46
Происшествия
Ушел из жизни один из основателей группы Slipknot Джои Джордисон
ТАСС  /  Debbie VanStory

Вашингтон, 28 июля. Экс-барабанщик и сооснователь рок-группы Slipknot Джои Джордисон умер в возрасте 46 лет. Об этом рассказала семья музыканта.

Экс-участник музыкального коллектива умер во время сна. Точные причины и обстоятельства, приведшие к смерти барабанщика, на данный момент держатся в тайне.

Прощание с музыкантом пройдет в закрытом формате. Доступ на похороны для широкой аудитории будет закрыт, подчеркнули родственники Джордисона в своем заявлении.

Ранее из жизни ушел еще один известный музыкант. Солист американской рок-группы Metal Church Майк Хоу умер в возрасте 55 лет. Причины смерти рокера не разглашаются.

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