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США сообщили о распространении штамма «Дельта» привитыми людьми
Общество
США сообщили о распространении штамма «Дельта» привитыми людьми
pixabay.com

Вашингтон, 28 июля. Люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19, могут передавать штамм коронавируса «Дельта». Об этом заявили специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«Дельта» отличается от других известных человечеству вариантов коронавируса. На основании постоянно появляющихся научных данных, он остается активным даже после полной вакцинации, заявила глава CDC Рошель Валенски.

«Информация о штамме «Дельта», полученная из разных американских штатов и других государств, свидетельствует о том, что в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся штаммом «Дельта» после вакцинации, могут передавать его другим», — заявила Валенски.

Инфекционист Андрей Поздняков ранее сообщил, что заражение штаммом «Дельта» сопровождается проблемами с ЖКТ. Самым частым симптомом становится диарея.

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