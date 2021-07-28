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Вице-премьер Словакии Матович вакцинировался российским препаратом «Спутник V»
Общество
Вице-премьер Словакии Матович вакцинировался российским препаратом «Спутник V»
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Братислава, 28 июля. Глава минфина и вице-премьер Словакии Игорь Матович прошел первый этап вакцинации российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщил один из местных телеканалов.

Он указал, что побочных эффектов или серьезных последствий после укола он не ощутил. Матович также обрушился с критикой на тех политиков и медучреждения, которые выступали против использования в стране незарегистрированной в европейских органах российской вакцины.

Известно, что политик находился в очереди на вакцинацию около 26 дней. Матович также подчеркнул, что если бы не критика и «демонизация» препарата, то прививку уже смогли бы получить более 500 тысяч граждан страны.

Ранее российский фонд прямых инвестиций объявил, что работает над бесперебойностью поставок вакцины «Спутник V». Уже в сентябре должно произойти увеличение выпуска препарата.

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вакцина словакия Спутник V
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