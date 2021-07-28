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«Спящий электорат»: Пушков рассказал об украинской молодежи, «тяготеющей к России»
Политика
«Спящий электорат»: Пушков рассказал об украинской молодежи, «тяготеющей к России»
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 28 июля. Часть украинской молодежи тяготеет к России, но не может выразить себя. Именно они голосовали за Владимира Зеленского, надеясь на перемены, заявил сенатор Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале председатель комиссии Совфеда по информационной политике представил результаты опроса, проведенного на Украине. Согласно данным, 44% украинцев в возрасте 18-29 лет, несмотря на тотальную антироссийскую пропаганду, согласны с тезисом российского президента Владимира Путина о единстве с русским народом.

Комментируя результаты опроса, Пушков напомнил, что он уже «давно говорил, что на Украине есть значительный «спящий электорат», который не имеет возможности выразить себя, но тяготеет к России». При этом часть этих людей голосовали в свое время на выборах президента за Зеленского, «который на фоне Порошенко не выглядел русофобом».

«Но эти люди не учли, что Зеленский — персонаж из театра марионеток, которым он был на сцене и остался на посту президента. Они отшатнулись от него, уронив его рейтинг с 73 до 25–28%, но уже было поздно. Однако их взгляды на Россию и на происходящее на Украине остались прежними», — подчеркнул Пушков.

Ранее политологи объяснили, почему Зеленский теряет доверие населения очень быстрыми темпами. Согласно последним опросам, 62,4% граждан Украины считают политический курс страны ошибочным. Аналитики уверены, что Зеленский сам виноват в сложившейся ситуации. Неисполненные обещания сыграли в этом вопросе ключевую роль.

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украина россия зеленский пушков
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