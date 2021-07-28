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Бастрыкин поздравил российских следователей с профессиональным праздником
Общество
Бастрыкин поздравил российских следователей с профессиональным праздником
Пресс-служба СК РФ

Москва, 28 июля. Праздничное мероприятие прошло в Следственном комитете РФ. Его открыл глава ведомства Александр Бастрыкин.

Торжественное собрание в Следственном комитете было посвящено Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации. Свой профессиональный праздник следователи ежегодно отмечают 25 июля. Мероприятие состоялось в режиме видео-конференц-связи.

Бастрыкин, открывая заседание, поздравил всех собравшихся с праздником и отметил успехи Следственного комитета за последние десять лет. Каждый сотрудник СК РФ, по словам главы ведомства, должен оставаться верным принципам законности и нравственности, чести и избранному пути.

«Самое главное — это наше отношение к людям, доверие к нам общества в целом и каждого человека, нашему коллективу, нашей работе и ее результатам», — подчеркнул Бастрыкин.

Во время мероприятия прозвучали музыкальные поздравления. Перед собравшимися выступили Александр Розенбаум и Лев Лещенко, а также музыканты Государственной Академической Капеллы Санкт-Петербурга и Донской казачий хор.

Бастрыкин ранее провел совещание на тему обеспечения жильем сотрудников СК РФ. Совещание прошло в формате конференц-связи.

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