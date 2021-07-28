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«Получите, США!»: триумф российских гимнасток восхитил зрителей Олимпиады

  /   Обновлено: 28 июля 2021 00:29
Спорт
«Получите, США!»: триумф российских гимнасток восхитил зрителей Олимпиады
olympic.ru  /  Пресс-служба ОКР

Токио, 28 июля. Зрители со всего мира восхитились победой российских гимнасток, которые взяли командное золото Олимпиады-2020 в Токио.

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые за 29 лет одержала победу в командном многоборье. Спортсменки выиграли олимпийское золото, набрав в сумме за четыре программы 169,528 балла. Девушки сделали это спустя сутки после триумфа мужской сборной, пополнив копилку РФ в Токио очередной (седьмой) золотой наградой.

Первой российских гимнасток Ангелину Мельникову, Викторию Листунову, Владиславу Уразову и Лилию Ахаимову с триумфом поздравила лидер американских гимнасток Симона Байлз, не принимавшая участие в противостоянии из-за травмы.

В соцсетях зрители со всего мира оставляют поздравления в адрес гимнасток из России, восторгаясь их мастерством, сообщает «Экономика сегодня». Пользователь под ником Bolinsbro в Twitter подчеркнул, что «это был один из самых захватывающих и драматичных командных финалов».

«Получите, США! Ха-ха-ха», — не скрывает своей радости Gomes.

«Заслуженно! Смотреть это было удовольствием. Прекрасная гимнастика», — добавил Jenni Olivo.

Пользователь dan добавил, что Россия должна заслуженно вернуться «на самую верхушку», а сегодня «расплата за годы допинга настигла команду США». На этот раз американским спортсменам «не смогло помочь даже WADA».

Ранее исторической победе обрадовалась двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина. Она призналась, что во время выступления сборной России сильно нервничала, но девушки показали наивысшее мастерство и волю к победе. Чемпионка отметила, что это золото еще сыграет большую роль в развитии отечественной гимнастики.

По итогам четырех дней Олимпиады Россия занимает четвертую строчку в общем медальном зачете с 18 наградами (7-7-4).

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гимнастика олимпиада-2020 спортивная гимнастика
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