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Байден заявил о необходимости сотрудничества с Россией и Китаем
Политика
Байден заявил о необходимости сотрудничества с Россией и Китаем
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 28 июля. Вашингтон должен работать в сотрудничестве с Москвой и Пекином. Такое мнение выразил президент США Джозеф Байден на выступлении перед членами американского разведсообщества.

Американский лидер отметил, что партнерство трех стран необходимо для противодействия проблемам, которые несут угрозу для населения всей планеты. Как пример Байден привел ситуацию с глобальным изменением климата.

На днях журналист Шон-Майкл Пиджен отметил, что Россия и Китай опережают США в вакцинной гонке. Это происходит благодаря тому, что Пекин и Москва проводят активную поддержку развивающихся стран в борьбе с коронавирусом, считает специалист.

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Все новости / Политика / Байден заявил о необходимости сотрудничества с Россией и Китаем
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