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Байден вспомнил о саммите с Путиным в Женеве

  /   Обновлено: 28 июля 2021 00:29
Политика
Байден вспомнил о саммите с Путиным в Женеве
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 28 июля. Президент США Джо Байден уверен, что экономика России, якобы, образовывается только за счет ядерного оружия, а также добычи и продажи нефти.

Глава Белого дома заявил об этом в ходе своего выступления в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки. Байден считает, что президент РФ Владимир Путин, якобы, управляет страной, в экономике которой есть ядерное оружие и скважины с нефтью. Американский президент уверен, что более в экономике России ничего нет. Примечательно, что лидер США во время своего выступления в очередной раз оговорился, назвав экономические показатели РФ «самыми маленькими» вместо «самых больших».

Американские СМИ ранее раскритиковали Байдена после саммита с Владимиром Путиным. Журналисты ждали, что президент США «поставит на место» президента РФ, однако все вышло в точности наоборот.

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Джо Байден сша экономика
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